В УрФО стало больше тяжелых коронавирусных больных

В регионах Уральского федерального округа по-прежнему растёт число инфицированных коронавирусом. Всё чаще фиксируются случаи среднетяжёлого, тяжёлого и крайне тяжёлого течения болезни, заявил полномочный полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий количество людей, которых в среднем заражает один заболевший) в УрФО составляет 1,03 (общероссийский показатель - 1,05). В федеральном округе развёрнуто 27 тысяч коек, 93 процента из них заняты. Ситуацию усугубляет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Ситуация очень напряжённая. Важно сейчас вновь сфокусировать внимание на мерах профилактики. В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил", - поручил федеральным инспекторам Владимир Якушев, добавив, что берёт ситуацию на контроль.