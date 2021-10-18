Центр оценки и развития управленческих компетенций открыт в ТюмГУ

В Тюменском государственном университете 18 октября президентская платформа "Россия – страна возможностей" открыла Центр оценки и развития управленческих компетенций. Это позволит решить ряд кадровых вопросов в Тюменской области и обеспечить прямой диалог студентов, работодателей и региональной власти.

Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" в марте 2021 года.

В церемонии открытия приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации, член Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Валерий Фальков, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Тюмени Руслан Кухарук, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров (в режиме ВКС), ректор ТюмГУ Иван Романчук и руководитель департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля. Модератором церемонии выступил научный руководитель Экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика (НОП), ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Евгений Сжёнов.

В Центре компетенций студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО "Россия – страна возможностей". Ребята получат оценку эмоционального интеллекта, своей ориентации на результат, способности к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированности и многих других качеств и навыков. После тестирования будет построен профиль каждого студента, на основе которого будут сформированы личные траектории развития ребят и предложены образовательные программы, разработанные совместно с вузом. Также на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.

Валерий Фальков:

Сегодня для построения успешной карьеры недостаточно лишь профессиональных знаний. Выпускникам вузов также требуются навыки тайм-менеджмента, умение ориентироваться на результат и проявлять лидерские качества, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект и другие мягкие навыки. С целью дать студентам возможность оценить и развить подобные умения Минобрнауки России совместно с платформой "Россия – страна возможностей" по поручению Президента РФ открывает Центры оценки и развития управленческих компетенций. К 2023 году их должно быть не менее 75. Деятельность Центров даст возможность университетам выпускать специалистов, отвечающих требованиям работодателей, и заложить основы дальнейшего профессионального роста. Планируется, что уже в этом году работа Центров охватит более 100 тысяч студентов.

"Не сомневаюсь, что новый Центр активно встроится в нашу общую работу, поможет региону найти и развить дополнительные конкурентные преимущества в интересах достижения национальных целей России. Практика показывает, при размещении вакансий чаще всего от соискателей сегодня требуются коммуникативность, эмоциональный интеллект, умение работать в команде. Работодатели уделяют этим навыкам повышенное внимание, а значит, деятельность открывающегося Центра будет широко востребована", – подчеркнул Александр Моор.

Спрос на такие центры связан с тем, что стандарты высшего образования и, соответственно, образовательные программы вузов в первую очередь предполагают усвоение профессиональных знаний, умений и навыков. А вот с развитием и оценкой надпрофессиональных и управленческих компетенций все немного сложнее. Причем и студенты, и работодатели признают, что им не хватает именно этих навыков при поиске работы или молодого специалиста на ту или иную должность.

"Условия, с которыми сталкиваются сегодняшние выпускники – это глобальная цифровизация процессов, усиление роли цифры во всех сферах компетенций, что во многом определяет необходимость адаптации образовательных программ. Новая система оценки знаний поможет адаптировать образовательные программы под потребность конкретного студента. Центры оценки и развития управленческих компетенций помогут студентам и выпускникам проанализировать и усилить деловые навыки, а также адаптироваться под работу в условиях глобальной цифровизации всех процессов", – выразил уверенность глава города Руслан Кухарук.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что все больше университетов самого разного масштаба и формата включаются в совместную работу над таким значимым проектом как Центры компетенций, а ТюмГУ традиционно является центром развития Тюменского макрорегиона.

"Тюменский государственный университет становится частью нашей команды и полноправным партнером в реализации этого масштабного проекта. Комплексная оценка способностей студентов помогает формировать их индивидуальную траекторию развития, увидеть сильные стороны, обратить внимание на области развития. Развитые универсальные управленческие и деловые компетенции способствуют успешному трудоустройству выпускников. Более того, такие молодые люди склонны к построению успешной карьеры, ведь перенимают привычку самообучения и развития на протяжении всей своей жизни, что, конечно, особенно важно в современном мире. В первый пилотный год работы Центра мы планируем провести оценку личностного потенциала и когнитивных способностей несколько тысяч студентов ТюмГУ, преимущественно первого и выпускного курсов бакалавриата, магистратуры, специалитета", – подчеркнул Алексей Комиссаров.

На открытии центра состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между АНО "Россия – страна возможностей" и ТюмГУ. Документ предусматривает активное взаимодействие сторон по развитию центров, созданию и внедрению инструментов для оценки компетенций студентов, а также повышению эффективности их дальнейшего трудоустройства.

"Тюменский центр для нас, конечно, особенный. Уже на старте пилота мы и команда Тюменского государственного университета с самого начала понимали, что к центру будет приковано самое пристальное внимание со стороны и Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, и администрации региона, и студентов. Поэтому даже на подготовительном этапе, при реализации программы подготовки специалистов центра, коллеги из Тюмени приложили максимум усилий. В итоге сейчас тюменский центр находится в пятерке лучших, как по проработанности концепции, так и по заявленным индикаторам и показателям функционирования. Уникальная модель центра, интересные подходы к мотивации студентов и работодателей, активная включённость региональной власти превратила центр компетенций платформы "Россия – страна возможностей" в инновационный кластер развития социальных и карьерных лифтов для молодежи региона", – рассказал руководитель Департамента оценки и методологи АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

"Мы благодарим автономную некоммерческую организацию "Россия – страна возможностей" за поддержку молодёжи в самый ответственный момент жизни, за предоставление экспертизы, за понятные и прозрачные технологии, которыми мы будем пользоваться при выстраивании работы Центра. Я должен подчеркнуть, что специалисты по рекрутингу отмечают, что студенты, которые работали в годы учебы, находят постоянное место трудоустройства в несколько раз быстрее; те, которые участвовали в проектах "Я – профессионал", "Цифровой прорыв", "Управляй" имеют зарплату выше. Поэтому нашей общей задачей становится помощь молодым в поиске своей траектории развития со школьной скамьи и до полноценного выхода на рынок труда", – подытожил ректор вуза Иван Романчук.

На данный момент президентская платформа "Россия – страна возможностей" заключила соглашения о сотрудничестве с 38 российскими вузами, планируется подписать еще 18 соглашений. В 2021-2022 гг. планируется открыть более 25 Центров компетенций на базе университетов, что позволит протестировать около 150 тысяч студентов, а к 2023 году АНО "Россия – страна возможностей" планирует оценить навыки порядка 300 тысяч студентов. На данный момент в проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей, сообщили в пресс-службе проекта.