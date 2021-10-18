В Тюмени снижается подростковая преступность

Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по выявлению, учету и социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении города Тюмени 2020-2021 годах рассмотрели депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

Основными темами доклада представителя администрации стали предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Светлана Серебрякова, и.о. заведующего сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Тюмени, сообщила, что в целом наблюдается тенденция к стабилизации обстановки по подростковым преступлениям. Так, в 2020 году несовершеннолетние совершили 216 преступлений - это на 7,3 % меньше чем в 2020 году (233), участниками преступлений стали 184 человека, в том числе 116 - учащиеся. За семь месяцев 2021 года выявлено 138 преступлений. В основном несовершеннолетние совершают преступления имущественного характера: кражи, грабежи, угоны без цели хищения в прошлом году составили 78 %, за семь месяцев этого года - 67%.

В отношении подростков в прошлом году совершено 283 преступления, в том числе 55 преступлений, относящихся к насильственным действиям сексуального характера (ст. 132 УК РФ), 58 - уклонение от содержания несовершеннолетних (ст. 157 УК РФ), 36 - кражи у детей и так далее.

Представитель администрации рассказала о большой профилактической работе среди несовершеннолетних, вовлечении их в различные виды занятости, акции и привлечение к работе в каникулярный период.

Депутаты особо заострили внимание на профилактике трагедий, которые случаются в том числе из-за родителей, которые не выполняют свои обязанности и не занимаются воспитанием детей.

“Мы сегодня взяли на учет все семьи, где родители освободились из мест лишения свободы, где воспитание осуществляется одним родителем, где мама имеет детей но при этом нет мужа и есть признаки семейного неблагополучия. Эти семьи мы сегодня в рейдовом порядке всеми субъектами системы профилактики посещаем, смотрим, как корректнее зайти в более педагогическую работу с ними”, - пояснила ситуацию замглавы города Вера Соловьева.

Депутаты Сергей Пыхалов и Альбина Селезнева предложили комиссии по делам несовершеннолетних активнее привлекать депутатов к профилактической работе с семьями и подростками и решению проблемных вопросов на местах. “Возможно, в рамках своих полномочий мы, депутаты, сможем быть полезными семьям в решении их проблем”, - поделился мнением Сергей Пыхалов.

Подводя итоги обсуждения, председатель постоянной комиссии Елена Бойко поддержала идею коллег. “Мы видим, что ситуация улучшается, происходит снижение по большей части показателей. Однако нужна очень большая работа всех нас, важно не оказываться в стороне, видеть то, что происходит за дверью твоего соседа, и не проходить мимо, - подчеркнула Елена Бойко. - Давайте расширять сотрудничество. Мы открыты для общения и готовы принять участие в работе каждый в рамках своих полномочий”.