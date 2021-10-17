Студенты Голышмановского агропедколледжа проводят экологические проекты

Общественно-полезный проект "ЭкоСити" разработали и запустили студенты Голышмановского агропедколледжа. Молодежь самостоятельно наводит порядок возле учебного заведения, в общественных местах, а также привлекает к решению вопросов экологии всех жителей.

Как рассказала участница проекта "Экосити" Евгения Радионюк, первый субботник провели ещё весной. Очистили от мусора парк отдыха, прибрежную зону реки Отножка, прилегающие территории к двум корпусам агропедколледжа. С общественных мест вывезли семь двухсотлитровых мешков твёрдых отходов.

"Наша задача - личным примером призвать население поддерживать чистоту на улицах округа в любое время года. В мае мы собрали и сдали больше тонны макулатуры. Выручку потратили на покупку канцелярии для волонтёров", - отметила она.

К экологическому проекту присоединились студенты, добровольцы и обычные граждане. После субботников они устанавливают таблицы с лозунгами и хештегами. Недавно в рамках проекта запустили акцию "Подари цветок – укрась колледж". Студенты приносят горшечные цветы, чтобы озеленить холлы агропедколледжа.

По итогам реализации проекта "Экосити" самые активные будут награждены. Команде, которая поучаствует в большем количестве субботников и сдаст больше макулатуры, присвоят звание "Экогруппа", пишет "АиФ - Западная Сибирь".