Тюменские студенты могут стать инклюзивными волонтерами

Специалисты Областного центра реабилитации инвалидов презентовали проект "ProДобро" для тюменских студентов. Его задача - организовать совместную добровольческую деятельность людей с инвалидностью и без.

Как сообщили в Областном центре реабилитации инвалидов, состоялись встречи со студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Учащимся рассказали о том, что такое инклюзивное волонтерство. Для ребят, которые выразили желание примкнуть к проекту "ProДобро", организаторы проведут дополнительные семинары по оказанию ситуационной помощи маломобильным гражданам, игры на развитие мягких навыков и другие мероприятия.

Добровольцы, прошедшие такую подготовку, смогут помогать людям с инвалидностью и принимать участие в организации мероприятий для них.

Отметим, в 2021 году Областной центр реабилитации инвалидов стал опорным центром инклюзивного добровольчества в регионе, а проект "ProДобро" победил в конкурсе Школы социального проектирования "Творить добро просто" и получил финансовую поддержку.