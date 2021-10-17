Тюменцам напоминают о рабочем этикете

Как правильно вести себя на работе? Есть правила рабочего этикета они простые, но о них часто забывают. Консультант по имиджу Ирина Баранова рассказала, о чем всегда нужно помнить в трудовом коллективе.

По словам эксперта, вежливым нужно быть всегда. Заходя в помещение, здороваться со всеми. Пол и возраст здесь не важны. Исключение составляют свидания и случайные встречи вне работы – тогда первым приветствовать собеседницу должен мужчина.

Еще одно правило – держать телефон в беззвучном режиме, а при разговорах выходить из кабинета. Есть на рабочем месте нельзя, разве что еду без запаха. Краситься в кабинете тоже по этикету запрещено: когда женщина наносит макияж, то у нее приоткрыт рот – это напоминает флирт.

Кроме того, с коллегами говорить можно не обо всем – политику, религию, ориентацию и отсутствие детей лучше не обсуждать. Сюда же относятся изменения во внешности и болезни, пишет "Вслух.ру".

"Приходит к вам в тяжелый рабочий день коллега и рассказывает: с утра припарковаться не смог, кофе пролил, зарплату не платят. Какое у вас будет настроение к вечеру? Это не запретные темы, но негативные. Рассказывайте лучше, как провели выходные, какие выставки открылись в Тюмени", – подсказала консультант.