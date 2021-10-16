Профориентационную игру проведут для ишимских школьников

Более 300 школьников Ишима примут участие в профориентационной игре "Кадры будущего", которую проведут на площадке мультицентра "Моя территория". Мероприятие поможет подросткам в возрасте 14-17 лет выбрать направление профессии и определить необходимые навыки для освоения специальностей.

По информации организаторов, за один час учащиеся 8-10 классов познакомятся с 39 профессиями будущего и методами развития надпрофессиональных компетенций. В ходе игры каждый участник выбирает три профессии, знакомится с ними и решает: будет он осваивать навыки специальности или выберет другое направление. В случае, если навык не соответствует личным предпочтениям, школьник может обменять его на другой. В итоге у каждого участника получится набор профессий будущего, которые соответствуют индивидуальным особенностям личности.

"Благодаря игровому формату старшеклассники быстрее усваивают новые навыки. Дети заинтересованы в процессе и легче воспринимают выбор между большим количеством профессий", — считает менеджер проекта "Кадры будущего" Алина Телегина.

Игра будет проходить с соблюдением мер предосторожности: команды от разных школ играют по отдельности, группами по 20–25 человек. Место проведения игры оборудовано санитайзерами, участники будут в масках, пишет "Мегатюмень".