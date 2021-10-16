В Тюмени проведут #ОсеньБезДТП

Социальную кампанию #ОсеньБезДТП запустили в Тюменской области. Автоинспекторы совместно с руководителями территориальных органов федеральной и муниципальной власти призывают жителей региона соблюдать правила безопасности на дорогах в осенний период.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, акции будут направлены, в первую очередь, на предупреждение сезонных рисков: это опасность при движении пешеходов без световозвращающих приспособлений по загородным дорогам в темное время суток, неправильный выбор скорости на мокрых и скользких дорогах, перевозка детей без удерживающих устройств по трассам и населенным пунктам, в том числе во время предстоящих осенних каникул.

Главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко призвал автолюбителей, работников и должностных лиц автопредприятий, всех жителей региона к ответственному участию в дорожном движении в сложных погодных условиях.

"От каждого из нас зависит жизнь и безопасность на дорогах. Еще есть время подготовить автотранспорт для движения в предстоящий гололед, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих людей. Снижайте скорость и выбирайте осторожный стиль вождения, позволяющий минимизировать аварийные ситуации в пути", - отметил он.

Всего с начала октября в Тюменской области произошло 87 ДТП, в них погибли пять человек, 112 человек получили травмы.