Молодые тюменцы стали участниками конкурса чтецов по системе Брайля

Представители тюменского и ялуторовского отделений Всероссийского общества слепых, учащиеся школы-интерната №6 и студенты филиала тюменского медколледжа из Ялуторовска стали финалистами областного конкурса чтецов по системе Брайля. Возраст большинства участников не превышал 30 лет.

В этом году конкурс посвятили сразу нескольким важным событиям: Году науки и технологий, 60-летию пилотируемой космонавтики, а также 55-летнему юбилею Тюменской областной специальной библиотеки для слепых.

Для чтения оргкомитет выбрал краеведческое издание "Улицы Тюмени рассказывают", а для письма под диктовку использовали фрагмент текста из брошюры "Праздник брайлевской книги: из истории областных конкурсов". Задание на дисплее было связано с редактированием слов космической тематики.

По мнению организаторов, традиция изучения брайлевской письменности не уходит вместе со старшим поколением. Тем не менее, высокое мастерство чтения и письма продемонстрировали как раз более опытные конкурсанты, пишет "Тюменская область сегодня".

По итогам мероприятия была сформирована дополнительная команда участников, которые выступят на всероссийском конкурсе ВОС "Браилиада".