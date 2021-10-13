Тюменский духовой оркестр даст концерт в честь 30-летнего юбилея

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Тюменский духовой оркестр приглашает жителей и гостей города на праздник классической и эстрадно-джазовой музыки. Юбилейный концерт в честь 30-летия коллектива состоится 20 ноября в 17:00 в ДК "Нефтяник".

В юбилейной программе в исполнении музыкантов оркестра прозвучат произведения Чайковского, Бизе, Петрова, Бабаджаняна, песни Юрия Антонова и знакомые мелодии из любимых мультфильмов.

В концерте примут участие солисты города и области – Михаил Шепеленко, Олег Закожурников, Наталья Малаенко, Евгений Петропавловский, Анастасия Русанова и вокал-бэнд "Матрица". Гостей вечера ждет неповторимое звучание инструментов и голосов.

За дирижерским пультом – главный дирижер Тимур Бахров, основатель и первый дирижер оркестра, заслуженный работник культуры РФ Станислав Ларин и ассистент дирижера оркестра Николай Буравко.

В репертуаре оркестра более 500 произведений! Сами музыканты озвучили главный принцип коллектива: "Ни одной репетиции без премьеры!".

Билеты можно приобрести в кассах ДК "Нефтяник" и на сайте neft.kto72.ru.