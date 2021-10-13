В Тюмени отметят дни узбекской культуры

14:44 13 октября 2021
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admtyumen.ru
| Фото: admtyumen.ru

16 октября при поддержке федерального агентства по делам национальностей и правительства Тюменской области Тюменская областная общественная организация "Ватан" узбекской диаспоры в ДК "Железнодорожник" проведет мероприятия, посвященные  Дням узбекской культуры в Тюменской области. 

В программе -  выступление детских и взрослых творческих коллективов: ансамбль танца "Бахор", музыкальный дуэт Полины Деревянко и Дарьи Чехомовой, сольное пение Анастасии Джураевой, состоится выставка книг узбекских авторов.

"Объединиться всем вместе, чтобы почувствовать национальное единство, причастность к общей культуре — вот главная задача праздника!" - отметил председатель организации "Ватан" узбекской диаспоры Муин Сабиров.

 Ранее, 25 сентября, в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска состоялась праздничная программа "Дни узбекской культуры в Тюменской области". Гостей мероприятия радовали выступления танцевальных ансамблей, дуэтное и сольное исполнение национальных песен. В рамках мероприятия участникам и зрителям была предоставлена возможность исполнить в караоке песню вокально-инструментального ансамбля "Ялла" - "Учкудук".   

Праздничное мероприятие позволило целостно воспринять культуру Узбекистана, его традиции и обычаи, исторические события и образ жизни узбекского народа, сохранившиеся с давних времен и бережно передаваемые из поколения в поколение, отметили в Комитете по делам  национальностей Тюменской области.

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