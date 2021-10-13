Около половины болеющих ОРВИ в Тюменской области - дети

Заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе снизилась на 14% по сравнению с предыдущей неделей, но еще выше эпидпорога на 14,6%. 47% случаев заболевания ОРВИ пришлось на детей до 14 лет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость за прошлую неделю в основном обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, зарегистрирован 1 случай гриппа A(H3N2).

Жителям региона напоминают, что от гриппа нужно успеть привиться до ноября. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства, в ТЦ, в мобильных пунктах вакцинации.

Всего в Тюменскую область поставлено более 543 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. ПО данным на 12 октября, в регионе привито более 349 тысяч человек, в том числе более 108 тысяч детей.