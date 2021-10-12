Тюменцы накатали на 100 000: завершен новый сити-квест от "Авторадио"

Фотография предоставлена организаторами сити-квеста

Девятый сити квест "Территория "Авторадио" промчался по улицам города в минувшую субботу. В этом году 29 команд боролись за главные призы проекта.

Призовой фонд разделили 12 экипажей. Поприветствовал участников Артём Сотников, и.о. заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени.

Комплект зимней резины на сумму 55 тысяч рублей достался команде Naid, ребята прошли квест за минимальное время и собрали максимальное количество бонусов. Вторые – команда Lena 776, экипажу достался сертификат на 11 тысяч рублей на автомобильные аксессуары. Третье место – команда SoSеди, этот экипаж забрал сертификат на антикоррозийную обработку автомобиля от автомобильного партнера сити-квеста, официального дилерского центра LADA "Тюмень-АВТОВАЗ". Общий призовой фонд в этом году составил рекордные 100 000 рублей.

Редакция "Авторадио Тюмень" подготовила для участников 12 игровых уровней, загадки были спрятаны даже в эфире на 106.1 FM. Также экипажи искали выход из лабиринта, вырезанного из фанеры "Браст" (генерального спонсора проекта), проходили фото-ориентирование, разгадывали шифры. Квест прошел с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

"Редакция "Авторадио Тюмень" благодарит всех участников за активность и проявленный интерес, а также друзей проекта за возможность подарить тюменцам незабываемые эмоции и приятные сюрпризы за участие в сити квесте!" - рассказали организаторы мероприятия.

Генеральный партнер - "Браст Фанера сервис", федеральная сеть по продаже фанеры. Автомобильный партнер - официальный дилерский центр LADA "Тюмень-АВТОВАЗ".

Главный гость - складской комплекс "Сибирский на Барабинской" (огромный ассортимент продуктов питания и промышленных товаров в складском комплексе "Сибирский на Барабинской").

Главный партнер - группа страховых компаний "Югория". Официальный партнер – торговый центр "Заречный".

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