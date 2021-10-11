Тюменские инвалиды по зрению примут участие в реабилитационном форуме

Образовательный реабилитационный онлайн-форум "Будущее за нами 2021" для инвалидов по зрению состоится в Тюменской области с 15 по 17 октября, сообщили в ВОИ.

Форум пройдёт на платформе BIZON-365. Он доступен при взаимодействии с программами экранного доступа, которыми пользуются слепые и слабовидящие люди при работе с персональным компьютером и сенсорными устройствами, подключится к нему можно через любой баузер.

В программе мероприятия: демонстрация новинок технических средств реабилитации от группы компаний "Исток-Аудио", встреча с новым директором Тюменского предприятия инвалидов по зрению, мастер-класс со специалистами благотворительного фонда "Действуй!" "Успешное резюме и эффективное интервью, как два важных шага на пути в профессию", мастер-классы с известными российскими артистами театра и кино по сценическому мастерству и написанию музыки, семинар "Планирование личного бюджета", ЛФК-марафон с кандидатом медицинских наук Сеченовского университета и мастер-класс по системе быстрых платежей.

Среди спикеров форума будут актриса театра и кино, героиня сериала "Интерны" Татьяна Лянник, а также музыкальный продюсер проекта "6 кадров" и фильма "Бумер-2" Илья Артемьев-Сысоев.

Украшением онлайн-встречи будут творческие номера восовцев. Вместе с тем участников ждут сюрпризы, розыгрыши и подарки.

Организаторами форума являются Тюменская региональная организация ВОС, Аппарат управления Всероссийского общества слепых при финансовой поддержке Департамента социального развития Тюменской области.