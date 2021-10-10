Тюменец примет участие в межрегиональном форуме для лиц с ОВЗ в Югре

Фото с личной страницы Степана Панова ВКонтакте

VI межрегиональный форум для лиц с ОВЗ "Независимость – в движении" пройдет в Ханты-Мансийске 15 октября, в Международный день белой трости. В число основных спикеров вошел тюменец Степан Панов – автор инклюзивных игр, руководитель инклюзивного движения "Белая трость" в ТюмГУ и победитель грантовых конкурсов.

Степан Панов потерял зрение 15 лет назад. Сам же он считает, что "прозрел, когда ослеп".

На площадке форума также выступит уроженец Югры и ныне житель Санкт-Петербурга Владимир Васкевич. Еще во младенческом возрасте у него у выявили рак сетчатки: на втором году жизни мальчик потерял один глаз, в трехлетнем возрасте – второй. Сейчас Владимир Васкевич известен как ведущий трэвел-шоу "Куда глаза не глядят". Будучи незрячим путешественником, он посетил уже 27 стран мира.

Ее один спикер - Алексей Транцев из Самары. Несчастный случай разделил его жизнь на "до" и "после". После удара током в 10 тысяч вольт молодой человек лишился рук. Вопреки трудностям, Алексей решил помогать другим. Сейчас он ведет активную общественную работу на федеральном уровне.

Настоящим "звездным" гостем форума станет блогер-киборг Константин Дебликов. Молодой человек из Воронежа лишился кистей обеих рук в 2014 году в результате несчастного случая во время проведения пиротехнического шоу. В настоящее время Константин является одним из самых известных популяризаторов современного протезирования в России.

Как сообщили организаторы, участники форума смогут поговорить на такие важные темы, как инклюзивный туризм, доступность городов для лиц с ОВЗ, а также выявят формулы успеха и мотивации, пишет "Тюменская область сегодня".