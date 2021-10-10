Тюменцам рекомендуют подготовить автомобили к зиме

Межсезонье отличается сложными погодными условиями, поздней осенью в Тюмени могут быть и гололед, и наледь, и "снежная каша". Поэтому следует заранее подготовить автомобиль к зиме, чтобы избежать неприятных последствий.

Александр Чирков с водительским стажем более 20 лет и опытом ремонта собственных автомобилей, отечественных и иномарок, профилактическое обслуживание машины выполняет самостоятельно.

Когда температура устойчиво становится близкой к нулю градусов днем и минусовой ночью, он рекомендует менять комплект летней резины на зимнюю и уствновить новый комплект свечей зажигания. Перед заменой резины нужно внимательно осмотреть ее на наличие трещин, остаток шипов и других следов сильного износа. Если покрышки уже “не в лучшем состоянии”, стоит купить новую резину или обновить шипы, сегодня это популярная услуга, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

"Не забудьте скорректировать развал-схождение колёс, проверить состояние ремня ГРМ. Обязательно заменю моторное масло и все фильтры: масла, топлива, воздушный и салонный. Если жидкости не меняете, то хотя бы проверьте их состояние и уровень. Уже сейчас по ночам минусовая температура воздуха – советую залить незамерзающую жидкость в омыватель стёкол. Оцениваю состояние тормозов, систем охлаждения и управления. Двигатель автомобиля утепляю, чтобы быстрее прогревался. Зимой после каждой мойки машины обрабатываю силиконовой смазкой замки, петли и резиновые уплотнители, чтобы они не примерзали и двери открывались легко. Можно произвести защиту кузова от воздействия вредных реагентов, соли и песка", - дает рекомендации автолюбитель.

Опытный автомобилист Игорь Матвиевский советует перед наступлением зимы проверить, в каком состоянии находится аккумуляторная батарея автомашины.

"В холода нагрузка на АКБ увеличивается, даже если она не приносила вам неприятностей в теплое время года, стоит обязательно поверить ее: замерить напряжения, убедиться в достаточном количестве электролита, осмотреть провода и клеммы на наличие внешних повреждений и окисленных элементов. А если аккумулятору больше четырёх лет – лучше не экономить приобрести новый", - отмечает он.