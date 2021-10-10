В тюменском центре "Родник" разработали проект по знакомству детей с профессиями

Фото АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Заведующая отделением социально-трудовой реабилитации тюменского реабилитационного центра "Родник" Альфия Шакирзянова презентовала проект "Профессия глазами детей. Киноверсия" на семинаре специалистов сферы социальной политики, который проходил в рамках ведомственного конкурса "Практика года".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект реализуется в "Роднике" с 2016 года и уже доказал свою эффективность. Он помогает расширить представления детей и подростков о мире профессий. Вместе с детьми авторы методики создали фильмотеку короткометражных документальных фильмов, которые используются как дополнительный компонент профессионального просвещения детей с инвалидностью.

Альфия Шарирзянова рассказала коллегам об особенностях профессиональной ориентации детей-инвалидов и необходимости их психолого-педагогической поддержки в профессиональном самоопределении. Она акцентировала внимание на помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определении реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и конкурентоспособности на рынке труда.

Участники семинара также увидели один из фильмов, снятых ребятами-участниками реабилитационной смены.