В Ишиме пройдет премьера спектакля "Шинель"

Автор фото Александр Максимов

Ишимский народный театр готовит премьеру – показ спектакля "Шинель" по Гоголю. Его продемонстрируют публике 31 октября.

Как рассказал главный режиссер Данил Султанов, зрителям раскроют тему одиночества в потоке людей, репетиции идут полным ходом.

"Гоголь вдохновляет, в его произведениях тонкий юмор, много трагизма, филигранно выписаны персонажи, их чувства и характеры, остро подмечены все внутренние метания и противоречия человека", - поделился он.

Сначала планировался моноспектакль, но, чтобы показать однообразие повседневной суеты, тему одиночества в толпе и вопрос умения или неумения наладить отношения с людьми, нужны были массовые сцены. Поэтому в постановке задействуют шесть актеров, пишет ИА "Тюменская линия".

Кроме того, 30 октября актеры покажут "Конька-горбунка" ко дню рождения любимого персонажа сказки Петра Ершова, который он отмечает 28 октября. По словам Данила Султанова, этот спектакль несколько лет проходит при полном аншлаге.