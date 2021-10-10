Для тюменцев прочитали лекцию о влиянии потребления на экологию

Кандидат географических наук Ольга Притужалова провела в Тюмени лекцию, посвященную оценке жизненного цикла товара и продукции (ОЖЦ). По словам специалиста, большой масштаб потребления продукции означает большой масштаб негативного воздействия на окружающую среду.

"Мы можем менять сам продукт, но оценка ему всегда будет даваться на основании того, с помощью какой технологий он был произведен. Давать оценку нужно каждому этапу производства, начиная с метода извлечения сырья и заканчивая использованием товара, образованием от него отходов: твердых, жидких, газообразных в широком смысле этого слова", – поделилась эксперт.

Ольга Притужалова рассказала, что первоисточником возникновения экологических проблем является движение материально–энергетических потоков. Существует два основных фактора антропогенного воздействия на среду: изъятие ресурсов у природы с одной стороны и материальные и энергетические выбросы – с другой. Промежуточным звеном этих процессов является производство и потребление материальных благ – продукции и услуг.

Например, производство чайников. Откуда взялся пластик, из которого они сделаны? Если использовался металл – как его добывали? Нарушили ли при этом ландшафт, не погубили ли растения из "Красной книги"?

Для наглядности Ольга Притужалова обратилась к тюменцам с вопросом: сколько воды потребуется, чтобы на столе у них появилась чашка кофе?

"Кофейные деревья растут в засушливом климате, которые нужно поливать. Всего на одну чашку выходит 140 литров. Этот объем включает затраты воды при выращивании кофейного дерева, сборах, обработке, транспортировке и упаковке кофейных бобов, продаже кофе и, наконец, при приготовлении самой порции напитка. Также следует учесть производство самой чашки: из глины, которую мы замешали с водой и обожгли в печи, которую мы периодически моем", - отметила она.

Ольга Притужалова обратила внимание, что государство активно поддерживает это направление. Для этого появляются новые стандарты, вводится система экономического стимулирования для предприятий, которые внедряют экологические технологии, пишет "Тюменская область сегодня".