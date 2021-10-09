Дни научного кино проходят в Ишиме

Тематический фестиваль "Дни научного кино ФАНК" проходит в Ишиме с 6 по 20 октября. Жители и гости города могут бесплатно посмотреть документальное кино о науке и технологиях.
На первом показе ишимцы смотрели фильм "2040: будущее ждет". Это картина о новом мире, в котором человек заботится о экологии и из-за этого меняет природу. После просмотра фильм обсудили с руководителем киноклуба — каждый смог поделиться своими мыслями, пишет "Вслух.ру".
Узнать расписание показов можно в социальных сетях ишимского мультицентра "Моя территория". Там же необходимо пройти регистрацию для участия.
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