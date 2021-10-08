У тюменского СОБРа - праздник

Тюменский СОБР 8 октября отмечает свой профессиональный праздник и принимает поздравления от руководства ведомства, представителей органов власти, взаимодействующих структур, ветеранских организаций и коллег из других регионов.

Бойцы отряда участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию.

Подготовка сотрудников проходит в профильных учебных центрах по различным специальностям, где проходят обучение снайперы, высотники, взрывотехники. Спецподразделения СОБР обеспечены современными видами оружия, военной и специальной техникой, надежной экипировкой.

За свою историю бойцы отряда доказали верность долгу, готовность в любой ситуации идти до конца, защищая граждан от преступных посягательств.

С 1995 года по настоящее время бойцы СОБР свыше 90 раз выезжали в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона для выполнения служебно-боевых задач.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудники СОБР имеют государственные и ведомственные награды: Золотая звезда Героя России - 1 (посмертно), орден Мужества – 11 (2 из них посмертно), медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – 2, II степени – 10, медаль "За отвагу" - 25 , медаль "Суворова" - 1, медаль "За отличие в охране общественного порядка" - 30 и другие.

В отряде помнят и чтят память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Герой России майор милиции Тимур Мухутдинов, Кавалеры ордена Мужества капитан полиции Виктор Тимофеев, старший лейтенант милиции Виктор Балуев - навсегда в памяти правоохранителей и земляков. Бойцы специального отряда быстрого реагирования посещают места захоронения боевых товарищей, поддерживают их семьи. В отряде создан музей, где хранятся фотографии, личные вещи и документы павших бойцов.

Ветераны отряда передают профессиональный и боевой опыт молодым сотрудникам.

С начала 2021 года тюменским специальным отрядом быстрого реагирования выполнено более 300 служебно-боевых задач при проведении спецмероприятий на территории области и в Северо-Кавказком регионе, задержано более 90 подозреваемых в совершении преступлений. Изъято более 110 единиц огнестрельного оружия, свыше 900 боеприпасов.