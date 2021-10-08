По первым предметам Всероссийской олимпиады школьников опубликован разбор заданий

В Тюменской области опубликованы первые решения заданий Всероссийской олимпиады школьников. Их можно посмотреть на сайте в разделе "Новости". Ученики нашего региона могут найти ответы первого этапа олимпиады по экономике, искусству, истории, а также китайскому, итальянскому и испанскому языкам.

Решения по остальным предметам будут появляться в этом же разделе постепенно. Напомним, 30 сентября школьный этап Всероссийской олимпиады открыла физика, которая второй год подряд она проходит на платформе "Сириус.Курсы".

"Для 7-классников, которые познакомились с физикой только месяц назад, были составлены задачи с физическим смыслом или процессом, но для их решения необходимо было применить знания математики. Учащимся 7-8 классов необходимо было решить 4 задачи по разным темам, каждая из которых имела несколько подзадач, вопросов и расчетов. Решение задач у 9-11 классов требовало не только знание формул и глубокого понимания физического процесса, но и общих навыков обучения – например, надо было читать график и получать из него информацию для расчета нужной величины", – прокомментировала задания Ульяна Шастунова, преподаватель Физико-математической школы.

Всероссийская олимпиада школьников – самая престижная из российских олимпиад и самая масштабная по охвату. Ежегодно в ней принимают участие около 6 миллионов школьников по всей стране. В нашем регионе свои знания проверяют, как правило, около 90 тысяч учеников.

Традиционно олимпиада делится на следующие этапы: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. С дипломом победителя или призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников можно поступить без экзаменов практически в любой вуз на любое направление, соответствующее профилю.