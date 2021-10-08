В Тюмени начинает работу организация, объединяющая многодетных матерей

Впервые в Тюмени состоится форум многодетных матерей, который будет посвящён вопросам их положения в нынешних экономических условиях. Первая встреча общественной организации ЮНОНА пройдёт закрытом формате в ДК "Нефтяник" 9 октября.

ЮНОНА – новая организация, которая ставит перед собой масштабные цели в решении вопросов народонаселения страны. На фоне сложившейся демографической ситуации возрастает озабоченность о будущем нашей родины. ЮНОНА объединит всех матерей Тюменской области из каждого муниципалитета, чтобы показать важность и приоритетность многодетности для молодёжи и сомневающихся женщин. Организация также станет посредником между растущими семьями и представителями органов власти.

Первый форум будет посвящён проблеме малорастущего населения России в условиях нынешней экономики, а также путям решения поставленного вопроса. Участие в нем примут свыше 50 матерей, а приглашёнными гостями станут губернатор Тюменской области Александр Моор, депутаты Тюменской областной думы Андрей Атрюхов и Алексей Салмин, а также представители разных религиозных конфессий.

ЮНОНА соединит в себе 7 направлений: здравоохранение, психология, юридическая часть, работа с медиа и бизнесом, социальная защита. За каждым направлением закреплён куратор, который окажет помощь в решении вопросов и проблем многодетных матерей в каждой из областей.

Общественная организация ЮНОНА будет рада принять новых участниц, чтобы в совместных обсуждениях и встречах найти ответы на одни из самых важных вопросов, касающихся детей и их будущего. Присоединиться к организации можно по ссылке.