Тюменцам рассказали, зачем школам нужны навигаторы детства

Советники директоров школ по взаимодействию с детскими общественными объединениями в Тюменской области уже месяц работают в рамках пилотного проекта "Навигаторы детства". В областной столице по этому поводу провели пресс-брифинг, чтобы объяснить цели и задачи новых участников воспитательного процесса в школах.

Участники встречи с журналистами рассказали, чем занимаются советники, какие функции выполняют. "Это не просто специалист, который пытается вовлечь в какую-то одну единственную организацию и сформировать какой-то единый поток, куда бы пошли дети. Советник - это именно тот человек в стенах школы, который понимает актуальные тенденции, которые происходят в современном детско-подростковом мире, понимает подростковые, порой очень сложные, ситуации и говорит с детьми на одном языке", - сообщили в ДТиС "Пионер".

Заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук отметила, что советник - это абсолютно новый, но очень важный и недостающий в школьном сообществе человек — "навигатор детства":

Сегодня это "пилот", но на уровне региона, уровня города, любого муниципалитета мы понимаем, что во встроенную систему воспитательной работы в школе нужен был молодой, душой молодой в первую очередь, креативный, живущий одной жизнью с детьми и понимающий, что им сегодня интересно. Вот всегда говорят "кто заказчик?" вы должны понимать, что в этой части вы должны отталкиваться только от ребенка, чем они живут и дышат. Как ребенку, в многообразии всего что вокруг него выбрать то, что ему интересно и что ему по душе? Скорее всего это сделает человек и предложит если не на прямую ребенку, то через классного руководителя, через педагогов дополнительного образования, что интересно этому ребенку, заинтересовать каждого. Наша проектная деятельность уже развивалась, и проектная деятельность уже работала и множество движений уже работало и каждый из них имеет свою собственную аудиторию, а как завлечь, вовлечь ребенка который не занимается ничем? Должен быть человек в школе, который другим немного взглядом ловя другую атмосферу детскую, должен понимать, чего еще не хватает в нашей школе.

Дворец творчества и спорта "Пионер" входит в межотраслевую команду, в которой сконцентрированы ресурсные центры поддержки. Именно поэтому Дворец "Пионер" активно включён в работу "Навигаторов детства".

Председатель Тюменского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ахлюстина рассказала, что приоритетными задачами для советников директоров является вовлечение в деятельность ребят, которые не являлись раньше активистами: