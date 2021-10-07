Роспотребнадзор усилил контроль за тюменцами, которые должны находиться на самоизоляции

13:48 07 октября 2021
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В Тюмени начались массовые рейды по квартирам. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом специалисты Роспотребнадзора проверяют, насколько соблюдается режим самоизоляции больными и теми, кто находился с ними в контакте.

Накануне три бригады прошлись по тридцати адресам, нарушителей не выявлено - все соблюдают предписанный режим, заявила журналистам представитель регионального РПН Ирина Макарова. 

По ее словам, если гражданина не оказывается дома, ему звонят на указанный телефон и выясняют местонахождение. На нарушителей составляется протокол об административном нарушении, собранные материалы передаются в суд для определения наказания. 

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