Роспотребнадзор усилил контроль за тюменцами, которые должны находиться на самоизоляции

В Тюмени начались массовые рейды по квартирам. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом специалисты Роспотребнадзора проверяют, насколько соблюдается режим самоизоляции больными и теми, кто находился с ними в контакте.

Накануне три бригады прошлись по тридцати адресам, нарушителей не выявлено - все соблюдают предписанный режим, заявила журналистам представитель регионального РПН Ирина Макарова.

По ее словам, если гражданина не оказывается дома, ему звонят на указанный телефон и выясняют местонахождение. На нарушителей составляется протокол об административном нарушении, собранные материалы передаются в суд для определения наказания.