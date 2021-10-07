Роспотребнадзор усилил контроль за тюменцами, которые должны находиться на самоизоляции

В Тюмени начались массовые рейды по квартирам. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом специалисты Роспотребнадзора проверяют, насколько соблюдается режим самоизоляции больными и теми, кто находился с ними в контакте.
Накануне три бригады прошлись по тридцати адресам, нарушителей не выявлено - все соблюдают предписанный режим, заявила журналистам представитель регионального РПН Ирина Макарова.
По ее словам, если гражданина не оказывается дома, ему звонят на указанный телефон и выясняют местонахождение. На нарушителей составляется протокол об административном нарушении, собранные материалы передаются в суд для определения наказания.
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