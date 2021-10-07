Тюменцев приглашают на концерт оркестра русских народных инструментов

Концерт Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова состоится 8 ноября в 19:00 на сцене филармонии. Прозвучат полюбившиеся зрителям композиции, также выступят солисты Центра культуры и творчества "Тюмень".

Оркестр русских народных инструментов - один из старейших коллективов города, в 2019 году ему исполнилось 60 лет. С 2018 года оркестром руководит Заслуженный деятель искусств России Владимир Лавришин.

Под его руководством музыканты постоянно участвуют в нашумевшем шоу-проекте нашего города "Битва оркестров", а в апреле 2021 года стали лауреатами ХVIII Всероссийского фестиваля-конкурса современной музыки для русского национального оркестра "Музыка России" в Москве.

В программе концерта 8 ноября – популярная русская и зарубежная классика, знакомые произведения из репертуара оркестра и премьеры новых сочинений. Солисты: лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Наталья Малаенко и Михаил Шепеленко.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке или в кассе Тюменской филармонии.