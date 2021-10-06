В Тюмени ушел из жизни маэстро Антон Шароев

На 92 году жизни ушёл из жизни маэстро, художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Камерата Сибири", заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Георгиевич Шароев. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Тюменской филармонии в "Фейсбуке".

Антон Георгиевич Шароев родился 7 мая 1929 в Баку, российский дирижёр и скрипач. Окончил Центральную музыкальную школу в Москве, затем Московскую консерваторию по классу скрипки А. И. Ямпольского, занимался также дирижированием у Николая Аносова. В 1963—1969 гг. и затем вновь в 1976—1987 гг. возглавлял Киевский камерный оркестр. В 1998 г. стал первым руководителем созданного в Тюмени камерного оркестра "Камерата Сибири".

Широкий резонанс получили осуществлённые Шароевым концертные исполнения забытой оперы Дмитрия Бортнянского "Алкид" (1984, Киев) и духовной оперы Антона Рубинштейна "Христос" (2001, Тюмень), партитуру которой ему удалось разыскать в Германии. 12 декабря 2008 г. в Перми прошла мировая сценическая премьера этого произведения.

Антон Георгиевич - Заслуженный деятель искусств России, кавалер Ордена Дружбы. В 2017 году награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.