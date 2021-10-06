Тюменцев приглашают на субботник

Общегородской субботник запланирован на 9 октября, чтобы принять в нем участие, достаточно убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия, а можно и выйти на общественные территории.
Управляющим компаниям администрация города Тюмени рекомендовала присоединиться к участникам субботника и привести в порядок - отремонтировать и покрасить - малые архитектурные формы на обслуживаемых дворовых территориях.
Во время проведения осеннего субботника рекомендуются следующие виды работ: сбор и вывоз мусора; ремонт и покраска малых архитектурных форм, ограждений; вырезка поросли.
По всем вопросам об организации субботника и участии в нём, необходимо обращаться в службы заказчика по благоустройству округов:
- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени": ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 202, тел. 51-02-77;
- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени": ул. Луначарского, 61, каб. 119, тел. 43-20-75;
- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени": ул. Мельникайте, 74, каб. 409, тел. 20-40-79, 20-90-93;
- МКУ "Служба заказчика по благоустройству" Центрального административного округа: ул. Новгородская, 10, каб. 306, тел. 35-34-92.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru