Тюменцев приглашают на субботник

Общегородской субботник запланирован на 9 октября, чтобы принять в нем участие, достаточно убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия, а можно и выйти на общественные территории.

Управляющим компаниям администрация города Тюмени рекомендовала присоединиться к участникам субботника и привести в порядок - отремонтировать и покрасить - малые архитектурные формы на обслуживаемых дворовых территориях.

Во время проведения осеннего субботника рекомендуются следующие виды работ: сбор и вывоз мусора; ремонт и покраска малых архитектурных форм, ограждений; вырезка поросли.

По всем вопросам об организации субботника и участии в нём, необходимо обращаться в службы заказчика по благоустройству округов:

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени": ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 202, тел. 51-02-77;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени": ул. Луначарского, 61, каб. 119, тел. 43-20-75;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени": ул. Мельникайте, 74, каб. 409, тел. 20-40-79, 20-90-93;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству" Центрального административного округа: ул. Новгородская, 10, каб. 306, тел. 35-34-92.