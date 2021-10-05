Александр Моор поздравил Учителя года России с блестящей победой в конкурсе

14:11 05 октября 2021
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edu.gov.ru

Губернатор Тюменской области поздравил учителя физики гимназии № 16 Екатерину Костылеву с победой в конкурсе "Учитель года России – 2021". Об этом он сообщил в соцсетях:

Лучший школьный учитель России – наша землячка Екатерина Костылева! Уже поздравил ее по телефону и поблагодарил за блестящий результат. Уверен, что все вы вместе со мной гордитесь ее победой! Екатерина не только подтвердила свой высокий уровень, она показала всей стране, что в сфере образования Тюменской области работают профессионалы. Замечательно, что наши дети осваивают школьную программу под руководством талантливых, чутких, открытых новому педагогов.

Редакция присоединяется к поздравлениям. Это отличный повод для гордости и блестящий подарок всему учительскому сообществу региона в профессиональный праздник. 

Теги: Учитель года
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