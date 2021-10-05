Екатерина Костылева из Тюменской области станет советником министра просвещения РФ

В День учителя в московском историческом парке "Россия – Моя история" названо имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021". Им стала учитель физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева.

Имя победителя назвали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России" Виктор Садовничий. В торжественной церемонии объявления учителя года России – 2021 принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Победитель был определён в ходе финального испытания для призёров конкурса – "Пресс-конференции "Вопрос учителю года". Конкурсанты в режиме реального времени отвечали на вопросы известных общественных деятелей, актёров, представителей родительского и педагогического сообществ.

Награждение победителя состоится на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября, где учителю года России – 2021 будет вручен главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан. Также победитель конкурса станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Сразу после объявления победителя в московском историческом парке "Россия – Моя история" торжественно откроется выставка "Роль учителя в истории России". Её первыми гостями станут 85 педагогов – участников конкурса "Учитель года – 2021".

Кроме того, в стране продолжается первая Неделя учителя, мероприятия которой посвящены профессии педагога и направлены на её популяризацию.