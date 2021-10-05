Моор поздравил тюменцев с Днем учителя и рассказал, почему он гордится своей мамой

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил педагогов с профессиональным праздником. В своём посте в соцсетях глава региона отметил, что День учителя особенный праздник для его семьи:

День учителя – особенный праздник в нашей семье. Моя мама, Алевтина Нестеровна, посвятила свою жизнь школе, обучала детей математике. Она может очень просто объяснить самую сложную теорему даже истинным гуманитариям. Выпускники школы № 49 при встрече со мной в первую очередь интересуются своим любимым учителем – моей мамой. Я испытываю невероятную гордость и ответственность.

Губернатор поблагодарил всех учителей за труд и вклад в развитие и воспитание детей. " У каждого человека есть учителя, которые дали не только знания по предмету, но и помогли найти свой путь. Я благодарю всех педагогов Тюменской области за работу, за любовь, увлеченность и то тепло, которое они несут детям", - подчеркнул Моор.