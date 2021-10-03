Тюменка вошла в пятерку финалистов конкурса "Учитель года России – 2021"

В Ростове-на-Дону объявлены имена пяти призёров Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021". Они продолжат борьбу за звание учителя года страны, Большого хрустального пеликана и возможность стать советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах. Среди призеров – учитель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева.
Следующим для призеров конкурсным испытанием станет пресс-конференция "Вопрос учителю года", она пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня", по итогам которого станет известен победитель.
Имя победителя конкурса "Учитель года России – 2021" будет объявлено в Москве, в День учителя, 5 октября, сообщается на сайте Минпросвещения РФ. Победителя наградят в торжественной обстановке в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября.
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