В Ишиме стартовала вторая волна проекта "Творческий город"

Стартовал прием заявок на вторую волну проекта "Творческий город". Ишимская молодежь, участвуя в нем, может получить продюсерскую и ресурсную поддержку на реализацию своих идей.

Подать заявку может любой житель Ишима в возрасте от 14 до 35 лет по одному из 10 направлений: прикладное творчество, хореография, музыка и вокал, театр, дизайн, фото, визуальное искусство, кино и литература. Шесть победителей конкурса получат ресурсную поддержку в размере до 15 000 рублей, бесплатную площадку для проведения мероприятия, организаторскую помощь от менеджеров мультицентра "Моя территория" в Ишиме и медиапродвижение в соцсетях, пишет "Мегатюмень".

"Все претенденты на победу пройдут несколько этапов отбора: после заполнения заявки пройдут консультации по паспорту проекта с менеджерами мультицентра "Моя территория", затем необходимо выступить с защитой проектов. Далее будут выбраны финалисты. Мы принимаем заявки как от одиночных участников, так и от коллективов", — отметила менеджер проекта "Творческий город" Анастасия Журавлева.