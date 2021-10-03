Трехнедельный онлайн-тренинг "Быть в курсе" проведут для тюменских подростков

Старшеклассники Тюменской области примут участие в трехнедельном онлайн-тренинге "Быть в курсе" по профориентации, который стартует 15 октября. Участникам помогут проанализировать свои сильные стороны, выделить собственные интересы и профессиональные желания.

Проект будет проходить на платформе социальной сети "ВКонтакте" и будет включать в себя 7 блоков теории и практики. Для повышения конкурентоспособности школьников в задания интегрировано развитие тайм-менеджмента и коммуникабельности. После выполнения заданий персональные кураторы дадут каждому участнику обратную связь.

Экспертами проекта выступят организатор образовательных событий для детей и молодежи Юлия Агеева и менеджер регионального центра по работе с талантливыми учащимися "Новое поколение" Ольга Дежурко, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Мы продумали элементы геймификации, чтобы поддержать интерес школьников к получению знаний. После выполнения заданий мы будем ставить участникам баллы за активность. Каждая неделя закончится розыгрышем подарков среди тех, кто получил больше баллов", — рассказала Юлия Агеева.

Для участия школьникам необходимо до 10 октября пройти регистрацию по ссылке: http://бытьвкурсе.рф/registration. Перед этим участнику нужно также выложить пост в одной из социальных сетей, содержащий ответ на вопрос: "Кем я буду, когда вырасту?", указав хэштег #бытьвкурсе72.