Музей под открытым небом в деревне Боровлянка отреставрировали

В деревне Боровлянка Голышмановского городского округа завершается реконструкция музея под открытым небом "Крестьянском подворье в Сибири". Благодаря средствам гранта удалось обновить изгородь, отремонтировать потолок в избе, установить новую печь.

"Большая часть музея — деревянные постройки. Под открытым небом экспонаты подвергаются воздействию ветра и дождя, снега. Мы получили грант 45 тысяч рублей на реконструкцию. Из-за увеличения цен нам не хватило средств на запланированные работы. Несмотря на это, кое-что удалось обновить", - прокомментировала руководитель социального проекта Наталья Брылина.

В музее под открытым небом школьники деревни Боровлянка изучают историю родного края: через реальные предметы старины знакомятся с этапами развития общества.

Сейчас коллектив педагогов и учеников завершает строительство хозяйственного двора, в котором расставят муляжи домашних сельскохозяйственных животных и птицы, а в избе повесят люльку, пишет ИА "Тюменская линия".

Музей — бесценная помощь учителю истории в работе, считает Наталья Брылина. На экскурсии приходят воспитанники детского сада, часто приходят выпускники школы. Музей пополняется экспонатами, например, подарили большой самотканый ковёр.