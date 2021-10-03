В период межсезонью тюменских водителей призывают быть внимательнее на трассах

Выезд на встречную полосу является главной причиной смертности на федеральных трассах. К такому выводу пришли в ГИБДД Тюменской области после анализа ДТП и действий водителей. В период межсезонья, первых гололедов и мокрого снега риск аварий возрастает, потому водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, чаще всего к ДТП на федеральных трассах могут привести превышение скорости и выбор скоростного режима, не соответствующего конкретным дорожным и погодным условиям. Нарушение режима труда и отдыха водителей, которые стремятся проехать большие перегоны без остановки, и, как следствие, сон за рулем, провоцируют столкновения автомобилей, съезд с дороги, опрокидывание в кювет, наезд на стоящий транспорт.

В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 220 ДТП, 56 человек погибли, в том числе трое детей, 365 человек ранены. Это меньше, чем в прошлом году, но каждое ДТП – жизни и судьбы.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют в осенний и зимний период снизить скорость, ограничить поездки в темное время суток, минимизировать опасные маневры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу, чаще отдыхать в пути.

