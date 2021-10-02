В Тюмени сняли массовку в шаре для комедии "Елки" и порепетировали встречу Нового года

Жители Тюмени снялись в массовке для заключительных кадров новогодней комедии "Елки", передали эстафету Уфе и поздравили Деда Мороза с днем рождения.

В фильме "Елки" несколько новелл, в том числе история про то, как тюменцы закрутили одного известного человека своим гостеприимством, основные сцены снимали в августе в нескольких локациях Тюмени и Тобольска.

"В конце фильма появится большая новогодняя елка, на которой будут высвечиваться игрушки из разных городов, будет подписано, откуда эта игрушка. Сегодня мы здесь снимаем большой новогодний шар, центром которого станет соболенок, шар попадет в фильм, и люди смогут себя там увидеть", - главный режиссёр фильма Антон Богданов.

Режиссер рассказал, что "игрушки" для финала уже сняли в Зеленограде, Перми, Красноярске, который передал эстафету Тюмени, дальше - Уфа, Саранск, Нижний Новгород и Казань. "В Красноярске пришло так много народу, что мы сняли три игрушки подряд, чтобы никого не обидеть: сердце, ромб как сосульку и просто шар. В Тюмени мы делаем новогодний шар, у вас единственных будет свой логотип - ни у кого больше логотипа нет, Тюмень продавила", - отметил режиссер.

В прокат фильм выйдет 16 декабря. Помимо кадров в фильме, участники массовки смогут найти себя на сайте "Елкифильм". Там будет размещена суперфотография, каждый участник съемок сможет найти на ней себя, отметить и таким образом вписаться в историю "Елок", отметил Антон Богданов.