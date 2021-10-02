В День туризма тюменцы прошли 21 км по пешеходному маршруту

Фото Центра туризма и краеведения

Фестиваль путешественников "Одиссея" провели в селе Успенка в рамках празднования Дня туризма. Участникам предложили пройти по пешеходным маршрутам, самым продолжительным из них стал поход на 21 км.

"Мы решили показать, что туризм – это доступно и интересно, дать возможность прогуляться и попробовать разное: пешеходную дистанцию, горную и водную", – отметил организатор фестиваля Александр Черепанов.

В акции принимали участие тюменцы разных возрастов, в том числе школьники. Активисты Российского движения школьников отделения школы №22 выбрали маршрут в 21 км, пишет "Вслух.ру".

"Очень понравилось. 21 километр ощущается легко, на удивление: красивые пейзажи, очень легко дышится", – поделилась участница Алиса Зорина.