Проект "ЛитStreet" познакомит с литературными улицами Ишима

Проект ишимских библиотекарей "ЛитStreet" выиграл первый конкурс президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий и получит финансовую поддержку в размере 478 тыс. 930 рублей. Его планируют реализовать с 1 марта до 31 августа 2022 года на новом сайте библиотечной системы Ишима, который запустят до конца текущего года.

"В городе двадцать улиц, названных в честь известных писателей и поэтов, но не каждый житель Ишима может назвать хотя бы пять из этого списка. Мы решили разместить на этих улицах портреты поэтов и писателей с QR-кодами, отсканировав которые человек посмотрит видеоэкскурсию на Youtube", - рассказала главный специалист модельной библиотеки Анна Сигуева.

Идея создания проекта выросла из презентации, которую Анна Сигуева с сыном Семёном готовили для выступления в школе в 2018 году. Уже тогда эта тема заинтересовала учителей и школьников. Позже было решено трансформировать ее в полноценный проект для всех жителей Ишима, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий стали пять ишимских проектов. Благодаря этому удастся привлечь в город около 2,5 млн рублей. В рейтинге территорий Ишим занял второе место после Тюмени.

Всего в Тюменской области 21 организация получит грантовую поддержку за победу в первом конкурсе фонда.