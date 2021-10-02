В тюменском селе Малышенка появился парк Здоровья

В селе Малышенка Голышмановского округа Тюменской области инициативные пенсионеры обустроили парк Здоровья на месте заброшенного пришкольного участка. На помощь пожилым людям пришли педагоги и школьники, волонтёры и просто неравнодушные селяне, а также заручились поддержкой местного агропредприятия и сельской администрации.

Работы над новым общественным пространством начались с ноября прошлого года. На эти цели был получен грант в рамках муниципального конкурса гражданских инициатив.

"В первую очередь обустроили ту часть участка, где располагается сосновая аллея, и всю зиму занимались там скандинавской ходьбой и просто дышали свежим воздухом. Организовали несколько субботников: собрали мусор, установили несколько скамеек, дополнительно посадили сосны и ели, позже планируем выращивать дубы. Поставили железные ворота. В центральной части парка обустроили аллею Дружбы. Сюда приходит молодёжь и дети, мы сами гуляем каждый день, общаемся и поддерживаем чистоту заодно. Надеемся, добровольцы подхватят от нас эстафету и продолжат благоустройство парка", - поделилась председатель Малышенской первичной ветеранской организации, руководитель проекта Галина Вострикова.

В Малышенской ветеранской организации, одной из самых крупных в округе, состоят 275 пенсионеров. В инициативной группе по обустройству парка есть даже 80-летние бабушки. Причём, они наравне со всеми участвуют в работах.

Парк Здоровья открылся первого октября. В перспективе пенсионеры хотели бы, чтобы тут появился пруд. Надеются, что появится социальный партнёр, который поможет преобразить оставшуюся часть территории, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".