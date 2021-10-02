Тюменские врачи освоили новую методику лечения панкреонекроза

Врачи МСЧ "Нефтяник" внедрили уникальную методику лечения панкреонекроза поджелудочной железы. Процедура проводится с привлечением анестезиологов и хирургов-эндоскопистов.

Как сообщили в пресс-службе медсанчасти, летом в тяжелейшем состоянии с панкреонекрозом в стационар клиники "Нефтяник" экстренно поступили два пациента. Это опасное заболевание сопровождается сильной болью и часто приводит к сепсису, а затем, несмотря на все усилия врачей – к гибели больного. Лечение этого осложнения панкреатита протекает долго и неприятно. Еще недавно смертность от такого диагноза составляла более 60%.

В течение пяти лет врачи МСЧ "Нефтяник" применяли в таких случаях малоинвазивную методику чрезкожного пункционного лечения осложнений панкреонекроза. У поступивших пациентов заболевание протекало тяжело: сформировались гнойные воспаления тканей, что угрожало их жизни. Врач-хирург Вячеслав Дгебуадзе и врачи-эндоскописты Андрей Ерков и Галина Петухова провели сложную работу в несколько этапов, применив новый малоинвазивный способ лечения.

Вначале без разрезов под контролем УЗИ и рентгена они установили дренажи, взяли образцы тканей на анализ. А когда удалось ликвидировать очаги воспалений, эндоскопически (через желудок) убрали омертвевшие ткани поджелудочной железы. Новый метод не требует разрезов, а значит, пациенты чувствуют улучшение состояния здоровья уже в первые часы после операции. Пациенты, которых лечили по новой методике, смогли восстановить здоровье и выписаться домой.