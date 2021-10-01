В Тюмени в субботу проведут день здоровья

2 октября в Тюмени состоится городской осенний День здоровья. Масштабный физкультурно-оздоровительный праздник будет проходить в 48 локациях: чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения достаточно выйти во двор, в соседний сквер или парк.

На дворовых территориях в 12.00 инструкторы по спорту дадут старт многочисленным турнирам, эстафетам, квестам и подвижным играм. В 12.00 на бульваре Знаний (мкр. Тюменская слобода), в 14.30 в сквере Льва Ровнина (мкр. Тюменский-3), в 16.30 на площади Европы (мкр. Европейский) взрослые и дети смогут присоединиться к зарядке, принять участие в танцевальном флешмобе, проявить силу, ловкость и быстроту в спортивных испытаниях.

На спортивных площадках юные горожане примут участие в фестивалях детского дворового футбола и дворового стритбола.

Особенно позаботились о любителях скандинавской ходьбы. В экопарке Затюменский (ул. Барнаульская, 17/2) в рамках Всероссийского Дня ходьбы "скандинавы" преодолеют маршруты разной протяженности. В 11.15 состоится первый старт на 3 км, в 11.45 – второй старт на 5 км. Вместе с горожанами по дистанции отправятся участники корпоративного проекта "Северная ходьба – новый образ жизни". Кроме того, спортсмены, болельщики и случайные прохожие до и после стартов смогут принять участие в турнире по шахматам. Состязания посетят представители олимпийского совета Тюменской области. В 15.15 в сквере Комсомольский состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе от президента Федерации северной ходьбы г. Москвы, ультрамарафонца, участника многочисленных спортивно-туристических маршрутов Эдуарда Цвигуна.

Не останутся без внимания представители старшего поколения. В 07.30 на площадке бульвара Гостеприимства у отеля "Vostok" социальные партнеры отраслевого департамента – представители регионального отделения Всероссийской федерации цигун по Тюменской области проведут утреннюю зарядку для участников V Всероссийского форума "серебряных" добровольцев "#МыВместе #МолодыДушой".

3 октября в тюменском Технопарке на форуме "серебряных" добровольцев представители федерации проведут мастер-класс по цигун, а тренеры тюменского атлетического клуба "Антей" представят дыхательную гимнастику по методу Стрельниковой, сообщили в ТГМЦ.