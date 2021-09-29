Человек-самолёт: у Utair появился свой Богомяков

Флот Utair пополнил Boeing 737-800 с регистрационным номером VQ-BDP — это один из 7 самолетов данного типа, которые поступили во флот авиакомпании в 2021 году. Самолету присвоено имя Геннадия Павловича Богомякова — одного из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири, первого секретаря Тюменского обкома КПСС в 1973–1990 годах.

Торжественная презентация именного самолета состоялась 29 сентября в международном аэропорту Тюмени Рощино в присутствии президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова, заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова и детей Геннадия Павловича — Владимира и Надежду Богомяковых.

"Традиция присваивать имена выдающихся людей самолетам существует в авиакомпании Utair с 1999 года. По инициативе губернатора Тюменской области наш новый лайнер назван в честь Геннадия Павловича Богомякова. Мы искренне рады увековечить память человека, который внес огромный вклад в развитие нефтегазовой отрасли, что послужило залогом стабильного развития страны на долгие годы", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

"Геннадий Павлович является человеком-легендой, человеком-эпохой. Уверен, что сегодняшний уровень благосостояния нашего региона — всех 3 субъектов "матрешки" — неразрывно связаны с заслугами, которые были сделаны Геннадием Павловичем. Надеюсь, что с присвоением самолету имени Геннадия Павловича Богомякова об этом выдающемся человеке узнают еще больше жителей не только Тюменской области, но и всей России, а также за ее пределами", — отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Богомяков родился в 1930 году в сибирском городе Тайга, после окончания Томского политехнического института работал в геологических организациях. С 1964 по 1967 год занимал должность заместителя директора Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института. С 1967 по 1969 год руководил отделомнефтяной и газовой промышленности Тюменского обкома КПСС. В 1969 году Геннадий Павлович стал вторым секретарем Тюменского обкома КПСС, а с 1973 по 1990 год возглавлял Тюменскую область.

Геннадий Павлович награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также званиями Почетного нефтяника, Почетного гражданина Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.