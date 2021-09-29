Умер тюменский врач, после операции у которого ребенок впал в кому

Умер врач Зураб Чантурия, доктор-отоларинголог тюменской клиники "Юнидент", об этом сообщили его коллеги в группе медцентра в социальной сети "ВКонтакте".

Зураб Чантурия в 2016 году оказался в центре скандала - после стандартной операции по удалению миндалин его пациент-ребенок впал в кому, вследствие чего пострадал мозг мальчика.

Было заведено дело, Ленинский районный суд Тюмени приговорил этой зимой Зураба Чантурию к 2,5 годам лишения свободы условно, а чуть позже областной суд назначил ему дополнительное наказание в виде лишения права в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью, связанной с выполнением хирургических вмешательств.

Фото группа клиники "Юнидент" в соцсети "ВКонтакте".