В Тюмени в новой поликлинике приняли первых пациентов

Сегодня начались приемы в долгожданном филиале городской поликлиники №5, который расположен по адресу улица Вьюжная, 6а. В филиале осуществляется поэтапное открытие кабинетов приема врачей-специалистов.

28 сентября во взрослом отделении организован прием 5 терапевтов, кардиолога, невролога, эндокринолога, хирурга, травматолога-ортопеда, оториноларинголога. Работает кабинет неотложного приема, доврачебный, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет ЭКГ, фильтр-бокс для приема пациентов с признаками ОРВИ, кабинет флюорографии и рентген-кабинет, кабинет дентальных снимков.

В педиатрическом отделении организован прием 8 врачей-педиатров, офтальмолога, оториноларинголога, невролога, травматолога-ортопеда, кардиолога, эндокринолога, хирурга, а также доврачебный кабинет, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр для пациентов с ОРВИ.

В женской консультации вести прием c 30 сентября начнут три врача акушера-гинеколога, акушер-гинеколог УЗИ, также откроется процедурный кабинет.

"На следующих этапах в филиале запустится стоматология, дневной стационар, отделение медико-социальной помощи, реабилитации и профилактическое отделение, расширится педиатрическая и терапевтическая помощь и др. Безусловно, сейчас еще могут быть какие-то сбои – всё новое, формируется новая команда, но мы рассчитываем на поддержку приписного населения – на обратную связь, чтобы вносить корректировки. А также, что в дальнейшем жители будут гораздо больше уделять внимания профилактике и приходить в новое комфортное, красивое здание, в том числе, на диспансеризацию, чтобы предотвратить необходимость посещения для лечения", – отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.