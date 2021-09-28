Ямал продлил коронавирусные ограничения до 31 декабря

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 декабря 2021 года. Все ограничения, действующие в регионе, сохраняются. В частности, жителям старше 65 лет и хроникам рекомендовано соблюдать самоизоляцию, масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах обязательны для всех.

Неместные приезжающие в регион, если не вакцинированы или болели коронавирусом более полугода назад, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, выполненный не более чем за три календарных дня.

Заполняемость кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров по-прежнему не должна превышать 75%. Между столами сохраняется дистанция 1,5 – 2 метра.

При выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более 5 календарных дней, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. В случае его отсутствия, работодатель может на 14 дней перевести сотрудника на дистанционную работу либо предоставить очередной оплачиваемый отпуск. Требования не распространяются на работников, привитых от COVID-19 либо перенесших коронавирусную инфекцию не более полугода назад, сообщили в пресс-службе губернатора.

В Тюменской области режим ограничений ранее был продлен до 24 октября.