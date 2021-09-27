"Ноль Плюс", у которого нет границ, будет неделю фестивалить в Тюмени

Открытие VIII Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" состоялось 26 сентября в ДК "Нефтяник". В течение недели "Ноль плюс" представит 103 фильма из 35 стран, показы которых запланированы более чем в 30 регионах России.

Фестиваль открыл Николай Данн – президент кинофестиваля "Ноль плюс", руководитель Фонда "Жизнь и Дело". К торжественной церемонии присоединились монтажёр ("Легенда №17", "Движение вверх", "Вий 3D"), сценарист и режиссёр, трёхкратный лауреат премии "Золотой орёл" Пётр Зеленов, композитор мультфильмов "Синий трактор" и "Жила-была Царевна" Артём Колпаков, режиссёр-документалист ("Посланники Большой земли", "Крест", "Прогулки без..."), лауреат международных и российских кинофестивалей Татьяна Соболева, главный редактор онлайн-кинотеатра Okko.tv Кристина Ширшова и Александр Груздев – актёр дубляжа ("Ледниковый период", "Элвин и бурундуки" и ещё более 600 фильмов). Среди почетных гостей также был глава Администрации города Тюмени Руслан Кухарук.

В детском жюри работают Семён Мясников, Ася Хуссейн, Спартак Сорокин, Серафим Данн, Камилла Кайль и Татьяна Горелова.

На открытии зрители посмотрели с короткометражку "Яблоня" и мультфильмы "Вперемешку", "Коробочка" и "Под зонтом". Все они - о самом важном на простом языке хорошего кино.

Основатель программы "Ноль Плюс" Николай Данн считает фестиваль 2021 года особенным:

VIII фестиваль уникальный. У нас очень много подростковых фильмов, и скрыты разные темы, которые подростку будет интересно посмотреть, обсудить и сделать. Уникальный, потому что мы наработали общение модераторов и зала. И ещё одно – у нас проходит ежегодный форум педагогии, на который приехали 350 человек, чтобы понять, разобраться и поучаствовать.

Традиционно кинофестиваль отбирает со всего мира художественное, анимационное, документальное кино для детской, подростковой и семейной аудитории. Это фильмы о дружбе, семье, приключениях, культуре, природе, отношениях, познании. Ежегодно аудиторией фестиваля очно становится около 10 000 детей и подростков, родителей и учителей, а онлайн - более ста тысяч.

Глава города Руслан Кухарук:

Фестиваль "Ноль плюс" не имеет не только возрастных границ, но и международных. В этом году 35 стран заявились на участие в конкурсе независимо от пандемии и ограничений, которые есть в мире, независимо от подходов и взглядов. Сегодняшний праздник подчёркивает, что "Ноль плюс" не имеет границ, в том числе и географических.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы с выдающимися деятелями кино, а также IV международный форум "Кинопедагогика", в котором примут участие медиапедагоги из разных регионов России. Стать участником мероприятий и узнать подробности можно на официальном сайте проекта нольплюс.рф.

Событие проводится при поддержке Администрации президента РФ, Минкультуры РФ, Фонда президентских грантов, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".