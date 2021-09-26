Молодые тюменцы проходят отбор на стажировку в диджитал-компании

Тюменцы принимают участие в онлайн-марафоне "Медиастажировка: в диджитал". За возможность стажироваться в диджитал организациях борются 343 человека из 17 городов России.

География участников обширна: попробовать себя в диджитал сфере решились жители Тюмени и Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, Москвы и Санкт-Петербурга, Самары и Астрахани.

В рамках марафона федеральные и региональные эксперты проводят обучающие лекции. Участники некоторых направлений "Медиастажировки" уже успели послушать лекции и получить задания с кейсами от партнеров. Всего в проекте шесть основных направлений: менеджмент, SMM и таргетинг, дизайн, интернет-журналистика, PR и контент, медиапланирование и управление проектами.

Все эфиры с экспертами проходят в открытом доступе, присоединиться можно в социальных сетях проекта, в том числе посмотреть в записи. Наиболее активные участники получат возможность попасть на стажировку и устроиться на работу в диджитал-агентства города и команды молодежных проектов Тюменской области, пишет "Мегатюмень".