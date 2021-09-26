Работа тюменского центра "Родник" возобновилась в обычном режиме

Фото АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" возобновляет работу в штатном режиме с 27 сентября. Моногоспиталь, действующий на базе учреждения, закрыли по решению Оперативного штаба Тюменской области.

Как сообщили в департаменте социального развития региона, в первом заезде примут участие более 50 детей с ДЦП и другими заболеваниями. Смена продлится до 10 октября.

Перед приемом детей на реабилитацию в центре "Родник" специализированная организация провела заключительную дезинфекцию всех помещений. Также в центре соблюдаются все меры по нераспространению конроонавирусной инфекции. Чтобы обеспечить безопасность своих маленьких пациентов, 96% сотрудников центра "Родник" вакцинировались от COVID-19. А с 20 сентября здесь, как и во всех организациях социального обслуживания Тюменской области, стартовала прививочная кампания против гриппа.

Пока в центре был моногоспиталь, специалисты организовали в качестве дополнительной меры поддержки детей-инвалидов программу "Родник" в вашем доме". В течении 12 рабочих дней мультидисциплинарная бригада выезжала к таким ребятишкам и оказывала им необходимую помощь на дому. Реабилитация проходила с учетом индивидуальной программы и графика оздоровления ребёнка. Курс прошли 18 детей.