Правильная одежда может способствовать карьерному росту тюменцев

Главный стилист интернет-магазина Карина Мальчихина провела встречу в рамках череды открытых городских лекций и мастер-классов. Она напомнила тюменцам о необходимости осознанного подбора одежды и рассказала, как гардероб может повлиять на их карьеру.

"Мы работали с компанией, которая позиционировала себя как современная и классная. Но их работники не соответствовали предъявленному описанию. Да, они подходили по профессиональным навыкам, но возникал вопрос: как так, в магазине модной одежды работают немодные сотрудники? Человек не может рекомендовать одежду, когда сам не соответствует этой действительности", - представила кейс эксперт.

За полгода коллектив магазина изменился кардинально, вместе с этим закономерно возросло количество и партнеров, и клиентов. А работники изменились не только внешне, но и внутренне. Все дело в том, что одежда - это инструмент влияния, самопрезентации.

"Куда бы вы не пришли в первый раз, начнет действовать правило 15 секунд, за которые люди вас оценят. 55% от этого времени займет внешний вид, 30% – мимика и тембр речи и только 15% – содержание разговора", – подчеркнула Карина Мальчихина.

По ее словам, внешний образ строится в первую очередь с одежды. Дальше к ней обязательно добавляются аксессуары (обувь, сумки, ремни) и украшения (часы, кольца, серьги, браслеты, цепи). Карина Мальчихина пояснила, что аксессуарная группа и украшения показывают статус человека. Финальный шаг – прическа, мейк и руки. Должен быть опрятный вид, чистая голова, ухоженные ногти, пишет "Тюменская область сегодня".